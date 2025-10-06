Un feroz incendio arrasó con una vivienda en Corrientes

Bomberos Voluntarios de Corrientes dieron a conocer que en la tarde del domingo se registró un incendio de estructura en una vivienda de la capital correntina.

El hecho se registro en una vivienda ubicada en la intersección de Frondizi y Ex Vías.

Ante el fuego, la emergencia fue reportada a través del sistema 911, lo que permitió la inmediata intervención del personal de guardia, quienes lograron contener el fuego y evitar su propagación a construcciones cercanas.

Desde el cuartel informaron que el siniestro no dejó personas heridas ni víctimas, aunque sí importantes daños materiales dentro del domicilio afectado.

Las causas del incendio aún están siendo investigadas, y se espera un informe técnico para determinar el origen del foco ígneo.