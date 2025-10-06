¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Judiciales

Corrientes: confirman 15 años de prisión para un hombre que mató a otro tras una discusión de tránsito

La sentencia ratificó la pena aplicada por un crimen cometido tras una discusión de tránsito. El acusado había pedido una reducción de la condena.

Por El Litoral

Lunes, 06 de octubre de 2025 a las 09:15

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes rechazó el recurso de casación presentado por la defensa de un hombre condenado a 15 años de prisión por homicidio simple, ratificando así la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio.

El fallo, emitido bajo la Sentencia N° 207, fue deliberado el 18 de septiembre de 2025. El primer voto correspondió al ministro doctor Alejandro Alberto Chain.

Un crimen tras una discusión de tránsito

El hecho ocurrió en febrero de 2022, en la ciudad de Corrientes. La investigación probó que el homicidio se originó tras una discusión de tránsito. Luego del altercado, el acusado persiguió a la víctima junto a otras personas, la interceptó y le aplicó una puñalada en la pierna, que le seccionó la arteria femoral izquierda, provocando su muerte.

Los fundamentos del fallo

El STJ consideró que la pena impuesta fue proporcional y debidamente fundamentada, desestimando el pedido de reducción presentado por la defensa.

Entre los agravantes valorados, el Tribunal destacó:

  • Que el ataque se realizó en grupo, aumentando la indefensión de la víctima.
  • Que el agresor actuó con total desprecio por la vida humana, consciente del riesgo que implicaba su conducta.
  • Que el condenado huyó del lugar y se llevó el arma utilizada tras el hecho.

