Javier Milei visitará Corrientes en la recta final de la campaña electoral

En el marco de una intensa agenda proselitista rumbo a las elecciones generales del 26 de octubre, el presidente Javier Milei visitará Corrientes este sábado, como parte de una gira que incluye también a Chaco y otras tres provincias.

Milei pisará suelo correntino con el objetivo claro de apuntalar la candidatura a diputada nacional de Virginia Gallardo, quien encabeza la lista de La Libertad Avanza en el distrito. La reconocida modelo, oriunda de la provincia, se convirtió en la principal apuesta del oficialismo en un territorio donde aún no logra consolidarse electoralmente.

La visita ocurre tras la derrota en las elecciones a gobernador del pasado agosto, cuando el candidato libertario Lisandro Almirón obtuvo menos del 10% de los votos y quedó en un lejano tercer lugar, muy por detrás del actual mandatario provincial, Gustavo Valdés, y su hermano Juan Pablo Valdés, quien resultó electo.

La agenda oficial en Corrientes aún no fue confirmada públicamente, pero se espera que incluya un acto o recorrida junto a los candidatos locales, además de una fuerte apuesta mediática para reforzar la presencia del presidente en el nordeste argentino.

En Corrientes, el desafío es levantar los números de Gallardo y demostrar que el espacio aún puede crecer fuera de los centros urbanos y más allá de las figuras mediáticas.