Corrientes expuso su solidez financiera en el Congreso Nacional de Estudiantes

El ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Marcelo Rivas Piasentini, fue protagonista de una de las charlas centrales del 39° Congreso Nacional de Ciencias Económicas Estudiantil (CNCE), desarrollado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), en Resistencia.

Ante un auditorio colmado de más de 300 estudiantes de universidades públicas de todo el país, Rivas Piasentini destacó la solvencia financiera de Corrientes y reiteró el pedido regional por un federalismo real, efectivo y concreto, más allá de lo meramente discursivo.

La conferencia, titulada “Economía sin fronteras: Chaco y Corrientes en perspectiva”, se realizó junto a su par chaqueño, Alejandro Abraam, inmediatamente después del acto de apertura encabezado por la decana Moira Carrió y el rector Omar Larroza.

Mensaje a los estudiantes

Durante la disertación, el ministro correntino no solo compartió la situación económica de la provincia, sino que también se dirigió a los estudiantes con un mensaje motivador:

“No dejen de soñar siempre, porque van a ser excelentes profesionales; estudien mucho, fórmense, investiguen y aprovechen la universidad pública y gratuita”, expresó Rivas Piasentini.

Señaló además que la vida universitaria es una etapa única que debe disfrutarse, pero también exige compromiso: “No es lo mismo pasar por la Facultad, que no hacerlo. Estudiar es un bien que abona a la proyección profesional”.

Finalmente, instó a utilizar las herramientas tecnológicas y la innovación para ampliar el impacto profesional y académico.

Al término de la exposición, tanto Rivas Piasentini como Abraam recibieron el agradecimiento del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, a cargo de Uriel Fernández.

El Congreso Nacional de Ciencias Económicas Estudiantil

El CNCE es un evento anual que reúne a estudiantes de todo el país con el objetivo de promover la formación académica, el debate y la creación de redes profesionales. Esta edición incluyó conferencias, actividades culturales y recreativas, consolidando su papel como uno de los principales espacios de encuentro para futuros profesionales de las ciencias económicas.