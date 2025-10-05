La reacción de Grabois tras el quiebre de Espert en una entrevista

Luego de que José Luis Espert se quebrara en una entrevista y culpara a Juan Grabois de su “mal momento personal”, el referente de Fuerza Patria salió a contestarle. “Estoy roto por el estrago que el hijo de p... de Grabois hizo con mi nombre y con el de mi familia”, había dicho el diputado liberal en Radio Mitre.

Horas después, Grabois replicó en su cuenta de X (ex Twitter): “Vos, narco mentiroso, haciéndote la víctima después de hostigar a medio país, no das lástima, das asco. Nunca mencioné el nombre de un solo miembro de tu familia, menos de una hija, como vos sí hiciste con la hija de Cristina porque sos una rata con la ética de un chacal”, escribió.

El dirigente social agregó: “Te sacamos la careta, pero tenés la cara de piedra para contar un cuento distinto cada vez. Un día sos el pistolero matador y al día siguiente un nenito llorando. ¿A quién querés engañar? Hipócrita que nunca derramaste una lágrima por las víctimas del narcotráfico que te financia”.

Y cerró con un mensaje directo: “Actuá como un hombre digno por una vez en tu vida y dejá de enlodar a la Argentina aferrándote a una banca, como te aferraste al delincuente con el que huiste en moto. Sos una mala persona, un violento sin límites, un mercenario repulsivo y un cobarde”.

Juan Grabois volvió a apuntar contra Espert y detalló sus acusaciones

El viernes, antes del cruce, Grabois ya había publicado un extenso posteo en el que cuestionó el descargo de Espert. “Lo mandaron a leer un guion. Si no fuera narco, daría lástima. La Libertad Avanza decidió ayudarlo a preparar su descarado descargo. Son una sociedad de cómplices”, escribió.

En ese mensaje, enumeró una serie de puntos que, según él, prueban las mentiras y contradicciones del diputado liberal:

Viajes: habría realizado 35 vuelos “inexplicables” en aviones vinculados al empresario Fred Machado.

Pagos irregulares: habría recibido 200.000 dólares por un trabajo que no concretó.

Bienes no declarados: no incluiría sus campos en sus declaraciones patrimoniales.

Vínculos narcos: firmó un contrato con la minera guatemalteca Minas del Pueblo, involucrada en delitos de narcotráfico.

Red de socios: mantiene lazos con Claudio Ciccarelli, primo de Machado, vinculado a la diputada rionegrina Lorena Villaverde.

Pagos bancarios: los registros del Bank of America mostrarían que los fondos provenían directamente de Machado.

Financiamiento de campaña: Espert habría admitido que Machado fue “uno de los tantos” aportantes, pero sin detallar nombres ni montos.

“El problema no es que tengamos diferencias políticas —concluyó Grabois—. El problema es que no todos somos narcos como vos, Espert”.

