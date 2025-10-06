Nigeria será el próximo rival de Argentina en el Mundial Sub 20

Tras una fase de grupos con puntaje ideal, la Selección Argentina Sub 20 conoce a su adversario para los octavos de final del Mundial de Chile 2025, certamen donde busca su séptima corona: Nigeria, rival que viene de eliminarlo en la pasada edición 2023 celebrada en el país.

El domingo se disputó la tercer y última fecha de los Grupos E y F, definiciones que marcaron que los mejores terceros de la competencia fueran Corea del Sur (B), España (C), Francia (E) y Nigeria (F), lo cual generó el armado de los cruces.

El reglamento establece los duelos correspondientes en caso de cada escenario y Argentina, al liderar el Grupo D, tendrá que verse las caras con el seleccionado africano, que igualó 1-1 en la última jornada de competencia ante Colombia. El partido se disputará el miércoles 8 desde las 16.30 en Santiago.

Los encuentros entre la Albiceleste y las Super Águilas cuentan con numerosos antecedentes, el más recordado fue la final del Mundial Sub 20 de Países Bajos 2005 donde Lionel Messi logró su primer título con la camiseta albiceleste. El más reciénte, en cambio, no es tan positivo y se remonta a la última Copa del Mundo juvenil en 2023.

Argentina, dirigida por Javier Mascherano en aquel entonces y anfritiona de la cita ecuménica, lideró con puntaje ideal el Grupo A pero su participación llegó a su fin a manos de Nigeria, que la derrotó 2-0 en el estadio Bicentenario de San Juan, un temprano cierre al certamen que terminó con la consagración de Uruguay ante Italia en La Plata.

En caso de vengar la eliminación de 2023 y avanzar a los cuartos de final, la Albiceleste de Diego Placente se verá las caras con el vencedor del encuentro entre el local Chile y México, el cual también se disputará este martes 7 de octubre.

