Arzobispado de Corrientes estudiantes correntinos Juan Domingo Perón
Corrientes

Las noticias más importantes del 6 de octubre

Por El Litoral

Lunes, 06 de octubre de 2025 a las 06:45

Rige el alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes en Corrientes

José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires

Valdés inaugurará un Centro Único de Pagos y encabezará una reunión de gabinete

La Policía busca al otro vehículo involucrado en el accidente donde murió una mujer

“El chamamé es una embajada itinerante que tenemos la responsabilidad de sostener”

Un hombre está grave tras un choque entre dos motocicletas

Recuperan en la Capital una moto robada en Paso de la Patria: hay dos detenidos

La estrategia del Gobierno para que el dólar no se descontrole antes de la elecciones

Detuvieron a un hombre que fue sorprendido intentando robar hierros de un domicilio








 

