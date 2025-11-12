Corrrientes: recuperaron elementos robados que eran ofrecidos en páginas de compra y venta

La Policía de Corrientes informó que este miércoles realizó un allanamiento en un domicilio de la capital correntina, donde se recuperó elementos que fueron denunciados como robados.

El operativo fue resultado de una investigación iniciada tras la denuncia de un robo ocurrido en Riachuelo.

Las tareas investigativas constataron que los elementos robados eran ofrecidos en páginas de compra y venta. Es así que se identificó a la persona que publicitaba los elementos, así como el domicilio de la misma.

Por tal motivo, se tramitó una orden de allanamiento, autorizada por la Dra. González Cabaña Morales, en un domicilio del barrio Dr. Montaña de la ciudad Capital.

Como resultado de esta acción, realizada alrededor de las 7 de este miércoles, se secuestró de forma preventiva una motocicleta marca Keller de 110cc., una rueda de auto rodado 13, una carpa, un anafe tipo maletín, una plancha para cabello, un taladro marca Gamma, una radio tipo Handy y una silleta de niño color naranja.

Por otra parte, se detuvo a dos personas vinculadas al caso, quienes fueron trasladadas a la comisaría correspondiente a fin de continuar con las diligencias del caso.

