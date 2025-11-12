Corrientes: detuvieron a un hombre por violencia de género

La Policía de Corrientes detuvo a un hombre de 36 años en Esquina, quien está acusado de incumplir una orden judicial y amenazar a su expareja en un contexto de violencia de género. El procedimiento se realizó luego de que la víctima denunciara nuevos hechos de hostigamiento.

Según informaron fuentes policiales, la intervención estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría de la Mujer y el Menor de Esquina, quienes actuaron por la presunta desobediencia judicial.

Tras recibir la denuncia, los agentes realizaron el procedimiento correspondiente y, con apoyo de personal de la Comisaría Primera de Esquina, lograron localizar y detener al sospechoso.

El hombre fue trasladado a la comisaria, donde todavía permanece detenido mientras continúa la investigación.