terminal de omnibus Colectivo de Mujeres violencia de género
OPERATIVO EN ESQUINA

Corrientes: detuvieron a un hombre por violencia de género

 El detenido tiene 36 años y está acusado de hostigar a su expareja.

Por El Litoral

Miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 11:04

La Policía de Corrientes detuvo a un hombre de 36 años en Esquina, quien está acusado de incumplir una orden judicial y amenazar a su expareja en un contexto de violencia de género. El procedimiento se realizó luego de que la víctima denunciara nuevos hechos de hostigamiento.

Según informaron fuentes policiales, la intervención estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría de la Mujer y el Menor de Esquina, quienes actuaron por la presunta desobediencia judicial.

Tras recibir la denuncia, los agentes realizaron el procedimiento correspondiente y, con apoyo de personal de la Comisaría Primera de Esquina, lograron localizar y detener al sospechoso.

El hombre fue trasladado a la comisaria, donde todavía permanece detenido mientras continúa la investigación.

