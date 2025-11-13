Corrientes: rescataron a una yegua víctima de maltrato animal en la Ruta 12

Una yegua de siete años fue rescatada en Goya tras ser obligada a tirar un carro cargado con residuos y varias personas sobre la Ruta 12. El hecho de maltrato animal fue denunciado por una organización protectora, lo que motivó la intervención de la Policía Rural y de un médico veterinario.

Según informaron fuentes policiales, al llegar al lugar los policías constataron que el carro excedía ampliamente la capacidad de fuerza del animal. El veterinario determinó que la yegua presentaba lesiones a causa del esfuerzo prolongado, por lo que señaló que no sería la primera vez que era sometida a este tipo de trabajo.

Por disposición de la Fiscalía Rural de Goya, se inició el procedimiento judicial alrededor de la Ley 14.346, que sanciona el maltrato y la crueldad hacia los animales. La yegua quedó bajo protección, mientras que su dueño fue demorado.