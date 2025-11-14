La Policía de Corrientes secuestró una camioneta con pedido de secuestro de Chaco

La Policía de Corrientes logró un importante procedimiento al secuestrar una camioneta que poseía un pedido de captura emitido por las autoridades de la provincia del Chaco.

El operativo se realizó durante la noche del jueves en la localidad de San Roque, y fue ejecutado por la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, en el marco de los operativos de control vehicular e identificación de personas que se realizan de rutina.

El procedimiento y el vehículo secuestrado

Los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Ford Ranger que era conducida por un hombre. Al solicitar la documentación correspondiente y realizar las verificaciones de rigor, se pudo constatar que el rodado registraba un pedido de secuestro activo por parte de la provincia vecina del Chaco.

Ante esta situación, la camioneta fue inmediatamente secuestrada, siguiendo las formalidades legales correspondientes.

La Justicia del Chaco fue notificada del procedimiento y se dio intervención a sus autoridades. La camioneta quedó a disposición de la justicia chaqueña para la continuidad de las actuaciones de rigor y su posterior restitución.

Este procedimiento subraya el trabajo coordinado y los controles reforzados por la Policía de Corrientes en la prevención de delitos interprovinciales.