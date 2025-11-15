Corrientes: secuestran un vehículo y siete surubíes que eran transportados ilegalmente

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron un automóvil y siete piezas de surubí, las cuales eran transportadas de forma ilegal en la localidad correntina de Empedrado.

El procedimiento, en la intersección de Avenida 9 de Julio y Catamarca, cuando un móvil policial detuvo la marcha de un Volkswagen Gol rojo que circulaba con la parte trasera notoriamente baja.

Al realizar la inspección, los ocupantes del rodado manifestaron que trasladaban pescado congelado, lo que motivó la intervención de la Fiscalía de Saladas.

Durante la requisa, los efectivos encontraron siete ejemplares de surubí, especie cuya captura, traslado y comercialización se encuentran estrictamente regulados para la preservación del ecosistema del río Paraná.

En el marco del operativo, tres hombres fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría Primera de Saladas, mientras que dos mujeres que también viajaban en el vehículo prestaron declaración y recuperaron la libertad.

Tanto el automóvil como las piezas incautadas quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes.