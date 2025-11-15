Unne: suspenden las inscripciones de la carrera de Diseño Industrial

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) comunicó este sábado la suspensión temporal de las inscripciones para el primer año de la Licenciatura en Diseño Industrial.

La medida se tomó mientras la institución aguarda respuestas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SPU), ante las gestiones iniciadas para garantizar los recursos necesarios que permitan sostener el financiamiento de la carrera.

Desde la FAU-UNNE aclararon que la situación afecta únicamente a quienes aspiren a ingresar por primera vez.

En tanto, las y los estudiantes que ya se encuentran inscriptos y cursando continuarán desarrollando sus actividades académicas con normalidad, sin modificaciones en su cronograma.

Las autoridades agradecieron “la comprensión y el acompañamiento” de la comunidad educativa mientras se espera una definición oficial que permita reabrir el proceso de inscripción.