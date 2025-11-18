Corrientes: la familia de Andrés Bartlett pidió justicia a un año de su muerte

Una gran movilización recorrió las calles de Goya para pedir justicia por Andrés Bartlett, al cumplirse un año de su muerte en un operativo policial.

La caravana fue convocada por la familia del joven, cuya causa está caratulada como “homicidio agravado”, con dos efectivos bajo prisión preventiva. El reclamo volvió a instalarse con fuerza en la comunidad.

El recorrido por la ciudad

Encabezada por los padres, hermanos, familiares, amigos y vecinos, la caravana partió después de las 20.30 desde avenidas J. J. Rolón y Neustadt.

Varios vehículos y un numeroso grupo de motociclistas avanzaron por diversas arterias de la localidad.

Durante el trayecto, las personas acompañaron con aplausos o con un respetuoso silencio el paso del grupo.

Cierre en la parroquia

La movilización culminó en la parroquia Nuestra Señora de Itatí, donde el diácono Armando Leguizamón encabezó una celebración religiosa.

El religioso pidió la bendición para la familia y exhortó a que el caso “no quede impune”.

Testimonio de la familia

La madre de Andrés, Viviana Refojos, agradeció “el apoyo incondicional” y afirmó que la familia “se puso la bandera de lograr justicia por Andrés”.

Uno de los hermanos, Sergio Bartlett, también expresó su gratitud hacia los presentes. “Nadie tiene derecho a arrebatar una vida”, afirmó conmovido, y recordó a Andrés como “una persona que alegraba nuestros días”.

Además, relató que la familia enfrenta un profundo dolor y señaló que “la gente que nos tiene que cuidar nos mata”, aludiendo al accionar policial.

Situación judicial

La causa por la muerte de Andrés Bartlett está caratulada como homicidio agravado.

Se encuentran imputados dos suboficiales, actualmente con prisión domiciliaria, y una oficial, todos integrantes de la Comisaría 1ª de Goya.