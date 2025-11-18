Fopea realizará un taller de periodismo e inteligencia artificial en Corrientes

Corrientes será sede de un taller sobre periodismo de investigación e inteligencia artificial organizado por Fopea y Google News Initiative. La capacitación se realizará el 25 de noviembre, de 15 a 19, en el Salón Azul de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, ubicada en Salta 459.

La jornada estará a cargo de Emilia Delfino, editora adjunta de Mongabay Latam, y Cecilia Bazán, formadora de Google News Initiative. Durante la actividad, los asistentes recibirán herramientas para abordar investigaciones periodísticas con el apoyo de tecnologías de inteligencia artificial.

El taller es gratuito y entregará certificados de participación a quienes asistan. Para ello, se debe completar el formulario.