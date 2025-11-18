Gira por India: Gustavo Valdés expuso sobre el potencial maderero de Corrientes

En Nueva Delhi, el gobernador Gustavo Valdés presentó este martes el potencial maderero de Corrientes ante directivos de la firma MK Pine Wood. El objetivo del encuentro fue fortalecer los vínculos comerciales entre la provincia y la India.

De esta manera, Valdés expuso las capacidades de producción y exportación que posicionan a Corrientes como un actor relevante del sector.

El mandatario detalló que la provincia cuenta con superficies forestadas con certificación internacional de sostenibilidad, mano de obra calificada, parques industriales y puertos ubicados sobre la Hidrovía Paraná–Paraguay.

Acompañado por su comitiva oficial, Valdés remarcó que el 40% de las exportaciones de madera correntina tienen como destino la India. El gobernador consideró clave “profundizar un vínculo comercial que viene creciendo año a año”.

La reunión fue calificada como fructífera por ambas partes y se enmarca en la búsqueda de nuevos mercados para los productos forestales de Corrientes. La agenda oficial apunta a promover mayores inversiones, generar empleo y consolidar la cooperación comercial con el país asiático.