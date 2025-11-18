Levantamiento olímpico: Corrientes obtuvo 38 podios en el Nacional Absoluto

Corrientes obtuvo 38 podios en el Campeonato Nacional Absoluto de Levantamiento Olímpico, y cerró una de sus mejores actuaciones de los últimos años. La competencia se realizó en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) en Buenos Aires.
Se reunieron delegaciones de todo el país, con una fuerte presencia correntina. Participaron atletas de “Corrientes Pesas” y de las ciudades de Mercedes, Bella Vista y Goya. Además, el equipo estuvo encabezado por el entrenador nacional Marcelo Fernández.
Entre los resultados más destacados figuraron los récords nacionales alcanzados por Nathanael Villalba Panunzio, Aníbal Fernández y Valentina Cabral. Villalba Panunzio, además, fue distinguido como Mejor Atleta Menor Masculino del País.
Podios:
- Valentina Cabral (63 kg-Sub 17): 3 oros. (Sub 20): 1 oro y 2 bronces.
- Nathanael Villalba Panunzio (71 kg-Sub 15): 3 oros. (Sub 17): 2 oros y 1 plata. (Sub 20): 2 oros y 1 plata.
- Aníbal Fernández (79 kg-Sub 15): 3 oros.
- Agustina Álvarez (58 kg-Mayor): 2 platas y 1 bronce.
- Gustavo Duarte (79 kg-Sub 20): 2 platas y 1 bronce.
- Martina Giménez (69 kg-Mayor): 1 plata y 2 bronces.
- Lautaro González (+94 kg-Sub 15): 3 platas.
- Manuel Meza (79 kg-Sub 20): 1 plata.
- Mora Ariel (79 kg-Mayor): 1 plata.
- Mauricio Mareco (79 kg-Sub 17): 2 platas y 1 bronce.
- Bautista Abascal (65 kg-Sub 17): 3 bronces.