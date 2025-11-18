Levantamiento olímpico: Corrientes obtuvo 38 podios en el Nacional Absoluto

Corrientes obtuvo 38 podios en el Campeonato Nacional Absoluto de Levantamiento Olímpico, y cerró una de sus mejores actuaciones de los últimos años. La competencia se realizó en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) en Buenos Aires.

Se reunieron delegaciones de todo el país, con una fuerte presencia correntina. Participaron atletas de “Corrientes Pesas” y de las ciudades de Mercedes, Bella Vista y Goya. Además, el equipo estuvo encabezado por el entrenador nacional Marcelo Fernández.

Entre los resultados más destacados figuraron los récords nacionales alcanzados por Nathanael Villalba Panunzio, Aníbal Fernández y Valentina Cabral. Villalba Panunzio, además, fue distinguido como Mejor Atleta Menor Masculino del País.

Podios: