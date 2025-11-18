Corrientes: trabajadores judiciales reclaman recomposición salarial al STJ

El Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj) de Corrientes presentó un pedido formal al Superior Tribunal de Justicia para una urgente recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido.

En el escrito, el sindicato reclamó una actualización en porcentaje que acompañe la inflación y responda al deterioro sostenido de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras judiciales.

Pérdida del poder adquisitivo

El gremio señaló que las correcciones salariales recientes resultan “un alivio apenas parcial” para los sectores con ingresos más bajos, que representan la mayor parte del escalafón.

La gremial advirtió que la inflación constante y el incremento en bienes, servicios, alquileres y combustibles generan un escenario “difícil y preocupante” para el personal judicial.

Según el comunicado, "en octubre de 2025 una familia tipo necesitó $1.213.798,81 para no ser pobre, cifra que no contempla alquileres", lo que supera los ingresos de numerosos trabajadores. El Sitraj afirmó que incluso categorías como maestranza y servicios o administrativos no alcanzan ese umbral, lo que agrava la situación cotidiana.

Reclamo al Superior Tribunal

El sindicato sostuvo que la recuperación del salario es una urgencia que debe ser atendida por el STJ en su rol de máxima autoridad del Poder Judicial.

Continuó afirmando que el tribunal tiene la responsabilidad de “preservar la dignidad del salario” mediante medidas acordes a las tareas y exigencias crecientes del servicio judicial.