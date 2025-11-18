Lavalle: sorprendieron a dos hombres en plena faena clandestina y secuestraron un ternero

La Policía de Corrientes informó este martes que sorprendieron a dos hombres que estaban realizando una faena clandestina en una zona rural de la localidad de Lavalle.

El hecho se registró cuando los efectivos acudieron a un cabaña y observaron que dos personas estaban en plena faena. Ambos individuos, al notar la presencia policial, huyeron rápidamente, por lo que se dio intervención inmediata a la Unidad Fiscal Rural en turno.

Con la orden judicial correspondiente, los efectivos ingresaron al inmueble y encontraron un ternero faenado, lo que reforzó la sospecha de que se trataba de un hecho de abigeato.

El animal fue secuestrado como evidencia.

En tanto que, los dos involucrados ya fueron identificados, y en la unidad especial continúan las actuaciones correspondientes para avanzar con la causa.