¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Medios y periodismo Pami Gustavo Valdés
Medios y periodismo Pami Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Lavalle: sorprendieron a dos hombres en plena faena clandestina y secuestraron un ternero

El hecho se registró en horas del lunes en la localidad correntina de Lavalle. 

Por El Litoral

Martes, 18 de noviembre de 2025 a las 15:20

La Policía de Corrientes informó este martes que sorprendieron a dos hombres que estaban  realizando una faena clandestina en una zona rural de la localidad de Lavalle. 

El hecho se registró cuando los efectivos acudieron a un cabaña y observaron que dos personas estaban en plena faena.  Ambos individuos, al notar la presencia policial, huyeron rápidamente, por lo que se dio intervención inmediata a la Unidad Fiscal Rural en turno.

Con la orden judicial correspondiente, los efectivos ingresaron al inmueble y encontraron un ternero faenado, lo que reforzó la sospecha de que se trataba de un hecho de abigeato.

El animal fue secuestrado como evidencia.

En tanto que, los dos involucrados ya fueron identificados, y en la unidad especial continúan las actuaciones correspondientes para avanzar con la causa.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD