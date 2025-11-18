Corrientes: un hombre fue detenido tras ser reconocido por la mujer a quien había robado

La Policía de Corrientes informó que el lunes demoró a un hombre en la ciudad Capital. Este fue reconocido por una mujer que había sido víctima de un robo por parte del sujeto.

El procedimiento ocurrió en inmediaciones de avenida Teniente Ibáñez y calle Lisandro Segovia cuando una mujer alertó a efectivos que patrullaban en la zona. Esta advirtió que había reconocido al hombre que le había robado.

Por tal motivo, los agentes empezaron un rastrillaje en la zona y así pudieron identificar y demorar a un hombre de 36 años que iba a bordo de una bicicleta, que tras las primeras averiguaciones se constató que poseía antecedentes por delitos contra la propiedad.

Además, se secuestró la bicicleta rodado 29 que dirigía el sospechoso.

El demorado, junto al rodado secuestrado, fueron trasladados hasta la comisaría correspondiente, donde se realizaron las diligencias del caso.