Pami actualizó su app e incorporó la posibilidad de solicitar turnos desde la plataforma

Mi Pami, la plataforma digital del Pami, superó los dos millones de usuarios registrados y sumó una nueva función que permite solicitar turnos en línea para trámites en las agencias del organismo.

Según informó la obra social nacional, los afiliados ya pueden elegir el motivo del turno, la fecha y el horario desde la aplicación o el sitio web, además de cancelar la cita si lo necesitan. El sistema envía recordatorios automáticos un día antes y dos horas previas al turno.

La herramienta centraliza distintos trámites y servicios, con el objetivo de facilitar el acceso desde cualquier lugar. A través de la app es posible consultar recetas electrónicas, órdenes médicas, la credencial digital y la cartilla personalizada. Además, se pueden acceder a los canales oficiales como Pami Escucha (138), emergencias y el chatbot Pame.

La actualización también incorporó medidas de seguridad, como la validación de datos de contacto y mejoras en el sistema de registro. Esto para evitar intermediarios y permitir una gestión más segura de los trámites.

Los afiliados pueden ingresar a Mi Pami a través de la web oficial, la aplicación móvil o las agencias del organismo para recibir asistencia en el uso de la plataforma.