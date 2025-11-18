¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes: detuvieron a un camionero por trasladar un ternero faenado ilegalmente

Dos personas terminaron demoradas, mientras que la carne fue declarada no apta para el consumo.

Por El Litoral

Martes, 18 de noviembre de 2025 a las 10:53

La Policía de Corrientes detuvo anoche en Ituzaingó a un camionero que trasladaba un ternero completo dentro de la cabina de su vehículo. El operativo de control rural terminó con el secuestro de la carne faenada ilegalmente.

El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del puesto Filadelfia. Ahí, los efectivos inspeccionaron un camión Ford Cargo que circulaba cargado de diversos materiales. De manera inmediata, oculto debajo el asiento, se encontró un ternero faenado que pesaba alrededor de 250 kilos,

El chofer y su acompañante fueron demorados en el lugar. Una veterinaria evaluó la carne y determinó que no era apta para consumo humano.

La Fiscalía en turno ordenó el inicio de actuaciones por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal.

 

