Corrientes: un joven está grave tras recibir una puñalada en una pelea

La Policía de Corrientes informó este lunes que un hombre está grave luego de ser atacado con un arma blanca durante la madrugada en Paso de los Libres.

El hecho se registró en la intersección de avenida Di Tomaso y Belgrano, cuando dos jóvenes se dirigían a un kiosco y fueron abordados por dos sujetos que circulaban en motocicleta.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, los agresores, dos hombres mayores de edad ya identificados, habrían amedrentado a las víctimas y luego les provocaron heridas compatibles arma blanca.

Ambos jóvenes fueron trasladados de urgencia al hospital local. Allí, los médicos confirmaron que uno de ellos, de 23 años, sufrió lesiones de gravedad, mientras que el otro presentó heridas de menor consideración.

El caso es investigado por la Comisaría Tercera de Paso de los Libres bajo las directivas de la unidad fiscal en turno, que ya ordenó nuevas diligencias para avanzar en el esclarecimiento del ataque.