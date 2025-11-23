Corrientes se proyecta al mundo: Valdés expuso ante líderes globales en India

El gobernador Gustavo Valdés participó de la apertura de la 10ª Cumbre Económica Mundial y Conferencia Asia-Pacífico, donde expuso ante más de 150 líderes de negocios en la ciudad de Mumbai, India.

En su intervención, el mandatario disertó sobre las oportunidades de inversión que ofrece Corrientes en sus sectores estratégicos, en el marco de su misión institucional en ese país.

Participación internacional

El encuentro reúne a referentes de 50 países con el objetivo de promover el desarrollo socioeconómico y fortalecer el comercio internacional.

Valdés integró un panel estratégico junto a autoridades del Gobierno de Maharastra y representantes de cámaras comerciales de Estados Unidos y países de Medio Oriente.

Presencia de Corrientes en la Exposición Mundial

El gobernador destacó que Corrientes cuenta con un espacio institucional en la 6ª Exposición Mundial de Comercio, evento que se desarrolla en paralelo a la cumbre.

En ese stand, la provincia presenta sus fortalezas productivas y ecoturísticas ante el mercado global.

Mensaje de Valdés

A través de sus redes sociales, el mandatario afirmó: “¡Corrientes se abre al mundo como nunca antes!”, resaltando la importancia de esta misión para la inserción internacional de la provincia.