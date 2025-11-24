Detuvieron a padre e hijo por faenar corderos en un campo de Sauce

La Policía de Corrientes informó este lunes que detuvo a un padre e hijo acusados de faenar ilegalmente animales dentro de un establecimiento ganadero en la localidad correntina de Sauce.

El hecho se registró cuando los efectivos detuvieron la marcha de una Toyota Hilux conducida por Pedro A. C., de 53 años.

Al inspeccionar el vehículo, hallaron tres corderos recientemente faenados, ocultos en bolsas en el asiento trasero, sin ningún tipo de documentación ni guía de traslado que acreditara su origen.

Ante la irregularidad, la policía procedió al secuestro del rodado, de la carne y del teléfono celular del conductor.

Minutos después, la investigación llevó a los efectivos a un puesto rural del mismo establecimiento, donde se confirmaron las sospechas de que los animales habían sido carneados sin autorización y sin conocimiento del propietario.

En ese lugar encontraron tres cueros con la señal correspondiente y aprehendieron al puestero, identificado como Facundo A. C., de 25 años, hijo del primer detenido.

Ambos fueron trasladados a la Alcaidía de la Comisaría Primera de Curuzú Cuatiá, quedando a disposición de la Fiscalía Rural y Ambiental.

En tanto, la carne y los cueros fueron peritados por un veterinario oficial para documentar el hecho.