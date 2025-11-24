Corrientes: tenía pedido de captura y fue atrapada durante un operativo de contralor

La Policía de Corrientes informó que el domingo detuvo a una mujer en la ciudad Capital, quien tenía pedido de captura.

La detención ocurrió durante tareas de control de vehículos e identificación de personas en la zona de influencia de la Comisaría de Santa Ana, por Ruta Provincial N° 43, a la altura del kilómetro 7,5.

Durante el operativo se detuvo la marcha de una motocicleta marca Keller, modelo Cronos de 110cc, y se procedió a la identificación de la mujer que abordaba la misma.

Tras las primeras averiguaciones se constató que la mujer mayor de edad registraba un pedido de detención sobre su persona, siendo detenida en el lugar y el vehículo secuestrado de manera preventiva.

La demorada y el vehículo fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la mencionada dependencia, donde se realizaron los trámites del caso.