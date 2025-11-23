Más de 400 equipos compiten en la 26° edición del Concurso Integración de Pesca del Surubí

A pleno sol y desde muy temprano, Ituzaingó vivió este domingo 23 de noviembre una nueva jornada del Concurso Integración de Pesca del Surubí con devolución, que en su 26° edición convocó a 418 equipos dispuestos a ir por un lugar en el codiciado podio.



Las embarcaciones ocuparon su lugar en parque cerrado y, desde las 9, partieron rumbo al río en busca de la mejor captura.

Este año, el certamen repartirá más de 150 millones de pesos en premios, consolidándose como uno de los eventos pesqueros más importantes del Litoral. La playa Soró fue el punto de concentración de las lanchas, que podrán pescar hasta las 17, previendo su arribo a las inmediaciones de playa Ivagá.

Pesca de costa y un campeón misionero

La antesala del domingo se vivió el sábado por la tarde en playa Ivagá, donde se desarrolló el torneo de pesca de costa. Allí resultó campeón Cristian Del Valle, pescador de Posadas (Misiones), quien obtuvo un premio de 500 mil pesos, además de artículos de camping y equipos de pesca.

Expo Feria y un sábado multitudinario

Con entrada libre y gratuita, el sábado la ciudad recibió a miles de vecinos y turistas que colmaron las instalaciones del ex club Yacyretá, donde funcionó la Expo Feria con propuestas gastronómicas, comerciales, artesanales e institucionales.

La grilla artística acompañó la jornada con una importante variedad de artistas y conjuntos: Ballet Folclórico Patria al Hombro, Nuevo Horizonte, Chaque Tu Suela, Los Jóvenes Diamantes, Anghi Longhi, La Pilarcita, Grupo Irundy “El Tsunami Chamamecero”, Consuelo Castillo, René y su Banda, y el cierre a cargo de Pinky y un Poco de Ruido.

Para este domingo, el escenario recibirá a La Nueva Generación, Banda Itu, Andy Gaona, Vicky Sánchez, Los Príncipes de Misiones, Los Románticos y Los Alonsitos.

Cena de pescadores y entrega de premios

El cierre oficial de esta edición será esta noche en el multiespacio San Juan Bautista, que reunirá a cientos de pescadores y barras pesqueras en la tradicional cena de camaradería. Allí se dará a conocer la pieza mayor —que entregará 20 millones de pesos al primer puesto— y se premiará a los equipos que hayan logrado mayor puntuación por cantidad de piezas. Además, se sorteará una embarcación entre todos los participantes.

Autoridades provinciales y municipales acompañarán la velada. Entre ellas, los ministros Adán Gaya (Desarrollo Social) y Alejandra Eliciri (Turismo), quienes participan del concurso embarcado; junto al intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, el viceintendente Emilio Nicolás, y los jefes comunales de Goya y Saladas.