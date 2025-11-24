Uno por uno, todos los ganadores de los Martín Fierro latino 2025

El JW Marriott de Brickell, en el corazón de Miami, volvió a convertirse en el epicentro del espectáculo latinoamericano gracias a una nueva edición de los Martín Fierro Latino 2025. La ceremonia, que celebró lo más destacado de la televisión y las plataformas digitales de la región, tuvo como gran protagonista al chileno Martín Cárcamo, quien obtuvo el ansiado Martín Fierro Latino de Oro y coronó una noche repleta de intensidad y emoción.

Desde las primeras horas de la tarde, la alfombra roja marcó el inicio del glamour. Vestidos brillantes, trajes coloridos y saludos efusivos acompañaron el desfile de figuras que llegaron listas para una velada inolvidable. Andrea Estévez y Alejandro Dávalos fueron los encargados de recibir a los nominados y artistas, mientras las cámaras capturaban cada detalle de un evento que volvió a mostrar la potencia del mercado audiovisual latino.

A las 22, con el salón colmado, Ronen Suarc tomó el mando como conductor principal y dio inicio a la gala. Este año, la competencia fue más amplia que en ediciones anteriores gracias al sistema de postulaciones abiertas, que permitió que más de 40 producciones argentinas -entre programas, series y creadores digitales- compitieran en las distintas ternas. La multiplicidad de propuestas aportó dinamismo a una ceremonia que, por momentos, combinó emoción, humor y sorpresas.

La presencia de Fátima Florez y la conducción cálida de Suarc le imprimieron ritmo a una noche que distribuyó más de 30 estatuillas entre profesionales de toda la región. Los homenajes a trayectorias destacadas y la incorporación de nuevas categorías orientadas al mundo digital reflejaron el crecimiento del sector y el interés en valorar contenidos innovadores en distintos formatos.

El momento más esperado llegó al final, cuando Martín Cárcamo recibió el galardón máximo envuelto en la clásica chalina de Cacho Rubio. Conmovido, agradeció a su familia, a su equipo y a Chile, su país natal. “Nos queda seguir creciendo, nos queda seguir acompañando y yo sé que a veces es difícil, pero los caminos más difíciles nos llevan a los destinos más hermosos”, expresó entre aplausos.

Uno por uno, todos los ganadores de los Martín Fierro latino 2025