Recorridos por Corrientes: impulsan encuentros culturales y deportivos para adolescentes

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Niñez, lleva adelante encuentros regionales y zonales destinados a adolescentes de los centros de Promoción de Derechos en varias localidades de Corrientes.

Las actividades incluyen deportes, talleres culturales y recreativos, y recorridos guiados por la ciudad o pueblo anfitrión, donde los jóvenes conocen la historia, las costumbres y leyendas locales. El objetivo es combinar el aprendizaje cultural con la experiencia social y recreativa de cada jornada.

En los encuentros se agruparon hasta tres localidades, como ocurrió con Virasoro, Bella Vista y La Cruz, mientras que en Caa Catí participaron cuatro municipios.

Desde el ministerio destacaron que estas iniciativas buscan promover valores y ofrecer experiencias de campamento y convivencia que contribuyan al desarrollo integral de los adolescentes.