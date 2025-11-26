¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

PASO DE LOS LIBRES

Contrabando en Corrientes: la Policía secuestró un auto y paquetes de cigarrillos

Los allanamientos se realizaron en tres barrios tras una investigación por un hecho delictivo reciente.

Por El Litoral

Miércoles, 26 de noviembre de 2025 a las 10:03

La Policía de Paso de los Libres llevó a cabo allanamientos en distintos domicilios de la ciudad como parte de una investigación por un hecho reciente.

Durante los allanamientos, se secuestraron teléfonos celulares, un automóvil Toyota Corolla y un importante número de paquetes de cigarrillos de origen extranjero.

Todo lo incautado fue trasladado a la comisaría y puesto a disposición de la autoridad fiscal.

El operativo forma parte de las acciones de investigación que la Policía de Paso de los Libres desarrolla en coordinación con la fiscalía para esclarecer hechos delictivos recientes en la ciudad.

 

