¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

River Julián Alvarez calor en Corrientes
River Julián Alvarez calor en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
POLICIA RURAL

Realizaron controles en distintas carnicerías de Loreto

 Visitaron distintos comercios locales y verificaron que cumplían con las normativas sanitarias
 

Por El Litoral

Miércoles, 26 de noviembre de 2025 a las 20:46

La Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó llevó a cabo un operativo de control en carnicerías y supermercados de la localidad de Loreto, con el objetivo de verificar el origen y la calidad de los productos cárnicos que se ofrecen al público.


El procedimiento, que contó con la participación de la Veterinaria de la Unidad Especial, se centró en la inspección de la documentación y la verificación de los productos en cuatro comercios locales: Carnicería Lucero, Carnicería El Mencho, Supermercado Gauchito Gil y Kiosco y Carnicería Margarita.


Según se informó, el operativo se llevó a cabo sin detectar anomalías relevantes, ya que los propietarios de los comercios tenían las cosas en regla y cumplían con las normativas vigentes

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD