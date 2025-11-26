Realizaron controles en distintas carnicerías de Loreto

La Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó llevó a cabo un operativo de control en carnicerías y supermercados de la localidad de Loreto, con el objetivo de verificar el origen y la calidad de los productos cárnicos que se ofrecen al público.



El procedimiento, que contó con la participación de la Veterinaria de la Unidad Especial, se centró en la inspección de la documentación y la verificación de los productos en cuatro comercios locales: Carnicería Lucero, Carnicería El Mencho, Supermercado Gauchito Gil y Kiosco y Carnicería Margarita.

Según se informó, el operativo se llevó a cabo sin detectar anomalías relevantes, ya que los propietarios de los comercios tenían las cosas en regla y cumplían con las normativas vigentes