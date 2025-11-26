Mbappé hizo cuatro goles y Real Madrid se impuso en la Champions

Las estadísticas no estaban del lado del Real Madrid durante la previa del encuentro ante Olympiacos por la quinta fecha de la Champions League. Es que el equipo Merengue -hoy vestido de azul- llegaba a su encuentro con el conjunto griego con una racha de tres partidos sin victorias. Pero apareció la excelencia del delantero Kylian Mbappé y pese al duro golpe que significó el gol de los griegos al minuto 8 del primero tiempo, el francés aceleró y anotó 3 goles en tan solo 6 minutos y 42 segundos para dar vuelta la historia.

Es que Chiquinho puso en ventaja al conjunto local de forma temprana y parecía que, a modo de rutina como sucede desde hace 40 partidos, el Olympiacos iba a mantener su impresionante invicto en casa.

Para suerte del equipo dirigido por Xabi Alonso, Mbappé mostró su superioridad técnica y convirtió el empate al minuto 22, con una excelente asistencia de Vinicius desde mitad de cancha.



Pero las ocasiones de gol no cesaron para el número diez y tan solo dos minutos después colocó el 2-1 a favor de los Merengues. Esta vez, lo hizo de cabeza tras un centro de Arda Güler.

Y el hat-trick llegó a los 29 minutos del primer tiempo. Desde mitad de cancha, Camavinga sorprendió con un pase largo que pareció teledirigido y que Mbappé alcanzó completamente habilitado. La defensa del Olympiacos, una vez más, mostró una falencia que los condenó a irse al entretiempo 3-1 abajo.

El descanso no apagó la furia del delantero, que respondió tras el gol a los 7 minutos de Mehdi Taremi, con asistencia del argentino Santiago Hezze, y se consagró con un cuarto gol tan solo 7 minutos después. Póker para Kiki en el estadio Georgios Karaiskáki, el primero en Champions League en su carrera.

Ayoub El Kaabi, por parte de los locales, descontó cuando el marcador sentenciaba 81 minutos pero no sirvió para sanar el daño hecho por Mbappé, el jugador del partido. Real Madrid resultó victorioso tras un 4-3 en condición de visitante y se colocó quinto en la tabla de posiciones.

Con esta abrumadora suma total y con la rapidez de su hat-trick, el francés se anotó en varios récords. Por parte de su póker, se sumó a Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás y Cristiano Ronaldo, como jugadores del Real Madrid en conseguirlo.

Pero lo histórico es incluso mejor cuando se habla de sus tres goles en tiempo récord. El último perteneciente de la Casa Blanca en marcar esa suma en menos de 7 minutos durante un partido oficial fue Karim Benzema contra el Real Valladolid en 2023.

Lejos del Bicho, que realizó 7 hat-tricks en las mismas condiciones que Mbappé (en el Real Madrid y en Champions League), el francés sumó el tercero en su carrera. Por su parte, se convirtió en el segundo más rápido de toda la historia de la copa; siendo el primero el de Mohamed Salah contra el Rangers en 2022 (6 minutos y 13 segundos).

