El emocionante reencuentro entre las vecinas y la niña que nació en la vereda de Esquina: “Nuestra bebé de corazón”

La historia del parto improvisado en la calle Antártida Argentina, a metros del hospital San Roque de la localidad correntina de Esquina, tuvo este jueves un capítulo emocionante. Tere Echavarría y Reina Miño, las dos vecinas que asistieron a Romina Soto en el nacimiento de su hija, Paola Belén, volvieron a encontrarse con la madre y la beba.

Las mujeres se presentaron en el centro de salud para ver a la niña, a quien ya consideran "nuestra bebé de corazón". Ambas se mostraron desbordadas por la emoción y agradecieron que tanto la mamá como la pequeña se encuentren en perfecto estado de salud.

Un parto en plena vereda

El nacimiento ocurrió de manera inesperada luego de que Romina Soto y su pareja, Ángel, sufrieran un desperfecto en la moto cuando se dirigían al hospital para un control prenatal. El repentino inicio del trabajo de parto hizo que la bebé llegara al mundo en la vereda, asistida por la rápida intervención de Tere y Reina.

La beba, que nació con 2 kilos, se encuentra en óptimas condiciones y bajo control médico. Romina, quien vive en la zona rural cerca del cartel de La Virginia, se mostró tranquila y feliz durante la visita, confirmando que Paola Belén es su octava hija.

FOTO: Actualidad Esquina

Pedido solidario para la familia

Ante la numerosa familia de Paola Belén, la cadena de solidaridad que inició con el parto continúa creciendo. Tere Echavarría hizo un llamado a la comunidad para ayudar a Romina y su familia con artículos esenciales:

Leche

Pañales

Ropita de bebé

Artículos básicos

Quienes deseen colaborar pueden acercarse al hospital San Roque o comunicarse directamente con Tere al 3777 29-2004.

*Con información de Actualidad Esquina