Camionero de Corrientes despistó, volcó y echó un poste de luz en la Ruta 14

Un camión Volkswagen 17.220 con acoplado protagonizó este martes un accidente de tránsito en el kilómetro 233 de la Ruta Nacional 14, en la provincia de Entre Ríos al salir despedido, volcar y acabar en un campo lindero, tras derribar un poste de luz.



El hecho se produjo a la altura de Pedernal, departamento Concordia e intervino personal policial de la Comisaría Colonia Yeruá.



El vehículo, conducido por un hombre oriundo de Monte Caseros, circulaba en sentido Sur-Norte cuando, por causas que se investigan, presuntamente se quedó dormido y perdió el control. El camión se desvió de la calzada, ingresó a un campo lindero y derribó un poste de luz antes de detenerse.



El chofer fue asistido por una ambulancia y trasladado al hospital Masvernat para una evaluación más completa.



El tránsito se mantuvo normal durante el procedimiento, en el que intervinieron la División Caminera Concordia, Gendarmería Nacional y trabajadores de Enersa, quienes aseguraron la zona por los daños en la infraestructura eléctrica.