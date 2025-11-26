Enzo Pérez, cada vez más lejos de River

Marcelo Gallardo decidió no contar con el capitán y emblema Enzo Pérez para el 2026. La determinación es potente porque el volante de 39 años se había mostrado abierto a una posible renovación por un año. También los dirigentes y el mánager Enzo Francescoli no veían con malos ojos la continuidad del mendocino para que sea el líder del renovado vestuario.

Pero para Gallardo el ciclo de varios de los héroes de Madrid culminó. Por eso les dirá a Ignacio Fernández, a Milton Casco y a Gonzalo Martínez que no les renovarán el contrato. Los primeros dos tienen negociaciones avanzadas con Gimnasia y Esgrima La Plata. Lo de Enzo Pérez, igual, estaba en duda por sus últimas buenas actuaciones y por su peso dentro del plantel y la institución. Pero el Muñeco entiende que el volante no tiene más nada para dar desde lo futbolístico. De hecho, en la mayor parte del semestre lo utilizó como suplente y optó por Juan Portillo como titular.

Con las novedades en River, es posible también leer entrelíneas las últimas declaraciones de Pérez. Este miércoles se conoció que el presidente electo Stefano Di Carlo pretende que el fijo de la remuneración de los nuevos contratos de los jugadores no sean superiores al 60 por ciento; el resto será por productividad.

"Se han hablado tantas cosas de mi edad, de los 39 años, de un montón de situaciones. ¿Cuántas lesiones he tenido y cuántos contratiempos tuve en mi carrera? Yo me cuido y soy un apasionado de este deporte, lo amo, es todo para mí. Todavía no sé qué va a pasar como mi futuro. Ahora hay que masticar esta bronca y luego analizaré bien. Trato de enfocarme en lo que tengo que enfocarme. Y si me toca estar afuera, tratar de aportar como toda mi carrera, no solo en River", lanzó Pérez tras la eliminación contra Racing.

Y agregó: "En los clubes que fui nunca firmé un contrato por cantidad de partidos que tengo que jugar, uno eso se lo tiene que ganar en el entrenamiento y en los partidos. A mí me ha tocado jugar al principio una cantidad de duelos porque el técnico me lo propuso, después me tocó estar fuera por una tema de lesión y porque otro compañero estaba mejor”.



Será, para Pérez, otro adiós con sabor amargo. Vale recordar que en diciembre de 2023 se fue del club tras pelearse con el entrenador Martín Demichelis. “Se me cruzan muchísimas cosas por la cabeza. Hoy se termina una etapa de amor. Soñé desde chico, desde la niñez, jugar con esta camiseta. A la gente le voy a estar agradecido de por vida", dijo Enzo en aquel momento.

Ahora, semanas atrás, el oriundo de Maipú salió a desmentir una supuesta enemistad con Gallardo. "Cuando la situación no es buena se inventan un montón de cosas", avisó.

De esta manera, uno de los grandes ídolos de River se irá sin despedirse de los hinchas y casi que por la puerta de atrás. En total, Enzo disputó 279 partidos, anotó 6 goles y levantó 10 títulos. Más: dejó el alma en cada juego. Y hasta se puso el buzo de arquero cuando las papas más quemaban (victoria 2-1 ante Independiente Santa Fe por Copa Libertadores el 19 de mayo de 2021). Al cabo, un gesto de amor incondicional por la camiseta. Por eso los hinchas ya lo empiezan a extrañar.

(Con información de Clarín)