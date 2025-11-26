Corrientes recibirá la Bandera Nacional de la Libertad Civil

El gobernador Gustavo Valdés encabezará este jueves a las 11 horas, en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, el acto oficial en el que la provincia de Corrientes recibirá de manera formal la Bandera Nacional de la Libertad Civil, un símbolo patrio argentino establecido por la Ley 27.134 de 2015.

La entrega será realizada por una delegación del Instituto Belgraniano de la República Argentina, encabezada por su presidente, Manuel Belgrano, tataranieto del creador de esta bandera insignia que forma parte de la identidad nacional.

Durante la ceremonia, el organismo también distinguirá al mandatario correntino con la Medalla de Oro al Mérito, en reconocimiento a “su labor en pro de la defensa, difusión y valoración de nuestra historia, cultura y valores patrios” , según indicaron desde la institución.

Además, participarán del acto Marina Marincovich y Fernando Quevedo Orden, en representación del Instituto Belgraniano, junto a miembros de las Asociaciones Belgranianas de Corrientes, Goya, Esquina, Mercedes, Santo Tomé y Curuzú Cuatiá, quienes acompañarán la entrega protocolar del emblema nacional.

Con este acto, la provincia de Corrientes incorporará oficialmente la Bandera de la Libertad Civil, consolidando un nuevo reconocimiento histórico para el territorio y su vínculo con la figura de Manuel Belgrano.