Julián Alvarez convirtió y el Atlético de Madrid le ganó el duelo al Inter de Lautaro

Los delanteros de referencia de la Scaloneta Julián Alvarez y Lautaro Martínez se midieron frente a frente por primera vez en sus carreras. Y la alegría en la noche de España fue para el Araña, que marcó el primero de la agónica victoria 2-1 de Atlético de Madrid ante Inter por la quinta fecha de la Champions League. El autor del segundo de los dirigidos por Diego Simeone fue el zaguero uruguayo José María Giménez, quien le había ganado toda la jornada al Toro.

Alvarez y Martínez son los ídolos de toda una generación que vibró con Qatar 2022. Sería difícil determinar con quién quedarse si se ensaya ese juego selectivo y cruel que suele ser el pan y queso. Hay argumentos de sobra para optar por uno o por el otro. Uno, el nacido en Bahía Blanca, es un goleador serial que no necesita participar demasiado del juego para decir presente. El oriundo de Calchín, en tanto, juega con la emoción de un chico con sed de gloria: corre y se entrega por el equipo, además de ser igual de letal en el área.

La Copa del Mundo levantada en Qatar les ha cambiado sus vidas, claro. Ahí, en suelo árabe, Julián y Lautaro se volvieron amigos, compinches, verdaderos compañeros. Sí, no hay espacio para el ego entre los goleadores de la Scaloneta. “La relación con Julián es bonita, de amistad, hablamos mucho”, lo mimó Martínez en la previa.



Julián es otro desde la inolvidable jornada en el Lusail: dejó de ser el juvenil sumiso que pedía permiso por todo. Ahora se mueve en la cancha como una estrella. Lo loable es que no ha perdido humildad. Y Lautaro profundizó todo lo bueno que venía haciendo en Inter, donde es capitán desde hace largos años. ¿Cómo les fue desde la consagración en Qatar? Julián anotó 74 goles y entregó 32 asistencias en 186 partidos (156 en clubes y 30 en Argentina), mientras que Lautaro festejó 94 veces y regaló 22 asistencias en 168 juegos (139 en Inter y 29 con la Scaloneta). Ambos ganaron 4 títulos en ese lapso.

Y todo eso y mucho más se evidenció en el Riyadh Metropolitano. El siempre concentrado Martínez probó dos veces antes de los 5 minutos y en una el ex arquero de Racing, Juan Musso, le ahogó el grito. Parecía que la jornada comenzaba mejor para el Toro. Pero el Araña se vistió de pescador y festejó con un zurdazo cruzado tras un rebote que capturó en el área. Hubo suspenso porque el VAR analizó una supuesta mano del volante Alex Baena en la previa. Curiosidades del destino, iban 9 minutos.

Con ese destello solitario de Julián terminó la etapa inicial. Antes, Lautaro no había mostrado timidez para pedir una amarilla para Giuliano Simeone por simular un penal. El hijo del Cholo miró fijo al Toro, pero no le dijo nada. Nahuel Molina fue el otro de los argentinos titulares en Atlético: tuvo un flojo rendimiento y fue reemplazado por Nicolás González.

Se metió muy atrás el Atlético y lo pagó caro: Piotr Zielinski a los 8 minutos del complemento. Pero el entrenador visitante, Cristian Chivu, se conformó con la igualdad y sacó a Lautaro a los 28 minutos. Esa actitud se le vino en contra cuando en el minuto final el uruguayo Giménez saltó más que todos y de cabeza puso el 2-1. Para alegría de Julián; para que Lautaro se vuelva a Italia masticando bronca.

Y celebró con furia el Cholo porque la victoria de su equipo es clave para ubicarse en una buena posición en la tabla. Los Colchoneros suman 9 puntos y están en el puesto 12. Inter, que había ganado los 4 que había jugado, permanece cuarto con 12 unidades.