Corrientes: dos personas fueron detenidas en diferentes operativos, una estaba armada

La Policía de Corrientes informó que detuvo a dos personas en diferentes circunstancias en la ciudad Capital. Una de ellas portaba un arma blanca.

La primera detención ocurrió en la tarde del sábado cuando efectivos del Destacamento San Marcos realizaban tareas de prevención de delitos cuando divisaron a un hombre que merodeaba observando el interior de los domicilios y autos estacionados.

Por tal motivo, se identificó a un hombre de 23 años, quien tras las primeras averiguaciones se pudo constatar que poseía antecedentes por delitos contra la propiedad, por lo que fue demorado de forma preventiva.

En la misma franja horaria, agentes acudieron tras un llamado al 911 a inmediaciones de calles Hortensio Quijano e Igarzabal. En el lugar un sujeto causaba disturbios en la vía pública mientras mostraba un arma blanca e invitaba a pelear a las personas.

Al abordar al sujeto, los efectivos notaron que estaba bajo el efecto de alguna sustancia, por lo que se procedió a la identificación y demora de un hombre de 33 años, conocido bajo el alias de “Peluquín”, a quien se le secuestró el arma blanca que portaba.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se realizaron las diligencias de rigor.