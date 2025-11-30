Aniversario de Carlos Pellegrini: la ONU lo nombró uno de los mejores pueblos del mundo

La localidad correntina de Carlos Pellegrini, conocida como la “colonia ecológica” y puerta de acceso a los Esteros del Iberá, celebró este miércoles su 102° aniversario con un emotivo acto en la plaza San Martín. Hubo desfile de instituciones, jinetes, feria gastronómica, festival folclórico y premiaciones a las mejores vestimentas tradicionales.

Reconocimiento mundial para el pueblo correntino

Durante la ceremonia, la ministra de Turismo, Alejandra Eliciri, entregó al intendente Juan de la Cruz Fraga la distinción otorgada por ONU Turismo en China, que reconoce a Carlos Pellegrini como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo. El galardón destaca su modelo de desarrollo sostenible y su fuerte identidad vinculada a la conservación del Iberá.

Homenaje a un pionero del Iberá

Otra de las emociones de la jornada fue el reconocimiento a Vicente “Pico” Fraga, figura clave en la creación de la Reserva Provincial Iberá en 1983 y ex director de Parques y Reservas. Rodeado de guardaparques, Fraga recibió un cálido homenaje por su labor de más de cuatro décadas en defensa del patrimonio natural correntino.

Orgullo y compromiso ambiental

La directora de Turismo local, María de los Ángeles Casares, agradeció a los 1120 habitantes que acompañaron el festejo y reafirmó el compromiso del pueblo con la conservación: “Es un orgullo celebrar un año más, con nuevos desafíos y afianzando el camino que empezamos hace más de 40 años en defensa de nuestro patrimonio natural y cultural”.