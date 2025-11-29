Secuestran dinero y detienen a tres personas por un robo en pleno centro de Corrientes

La Policía de Corrientes informó este sábado que detuvieron a tres personas y secuestraron dinero por el robo en una vivienda de la capital correntina.

La investigación se inició tras la denuncia por un robo ocurrido en una vivienda ubicada en la calle Junín, donde varios sujetos habían ingresado y se llevaron una suma de dinero.

Por tal motivo, efectivos de la División Delitos Contra la Propiedad procedieron a realizar un allanamiento en un domicilio situado en calle Dardo Rocha, propiedad de uno de los detenidos.

Durante el procedimiento, lograron secuestrar una campera, un pantalón, un par de zapatillas y la suma de $169.000.

Asimismo, detuvieron de tres hombres vinculados al hecho.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer completamente el hecho y determinar la participación de cada uno de los involucrados.