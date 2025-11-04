Intensa búsqueda de una menor desaparecida en Corrientes

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para hallar a una menor de edad que desapareció en Corrientes.

Se trata de Xiomara Ayelén Galeano de 14 años, quien se ausentó del Hogar María Nazaret el lunes 3 de noviembre. Por tal motivo se radicó la denuncia de su desaparición en la Comisaría Primera de Mujer y el Menor, dándose aviso a la Unidad Fiscal de turno.

Galeano responde a las siguientes características físicas: mide 1,50 metros, de contextura robusta, de piel morena, cabello negro largo, ojo color negro.

La última vez que vista traía puesto un short color marrón, top negro, y un cross negro.

Quienes puedan aportar datos que ayuden a encontrar a la menor, pueden hacerlo ante la citada dependencia o llamar al 3794-432913; o acercarse a la comisaría más cercana a su domicilio y/o comunicarse al 911 en la Capital y 101 en el interior provincial.

