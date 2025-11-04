¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

rescate animal Policía de Corrientes Justicia de Corrientes
rescate animal Policía de Corrientes Justicia de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
URGENTE

Intensa búsqueda de una menor desaparecida en Corrientes

Por El Litoral

Martes, 04 de noviembre de 2025 a las 10:19

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para hallar a una menor de edad que desapareció en Corrientes.

Se trata de Xiomara Ayelén Galeano de 14 años, quien se ausentó del Hogar María Nazaret el lunes 3 de noviembre. Por tal motivo se radicó la denuncia de su desaparición en la Comisaría Primera de Mujer y el Menor, dándose aviso a la Unidad Fiscal de turno.

Galeano responde a las siguientes características físicas: mide 1,50 metros, de contextura robusta, de piel morena, cabello negro largo, ojo color negro.

La última vez que vista traía puesto un short color marrón, top negro, y un cross negro.

Quienes puedan aportar datos que ayuden a encontrar a la menor, pueden hacerlo ante la citada dependencia o llamar al 3794-432913; o acercarse a la comisaría más cercana a su domicilio y/o comunicarse al 911 en la Capital y 101 en el interior provincial.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD