Recuperaron en Corrientes un automóvil con pedido de secuestro de Buenos Aires

Por calle Mariano Moreno al 1300 de la Capital correntina hallaron este martes a la mañana un Peugeot 408 estacionado en la vía pública y tras una rápida verificación, la Policía advirtió a simple vista que la chapa patenten sería apócrifa.



Efectivos de la Unidad Especial Antiarrebato realizaba recorridas en prevención de ilícitos cuando dieron con el vehículo sospechoso, cuyo número de dominio no coincidía con el grabado del cristal.



Al continuar con la línea investigativa se pudo determinar que el rodado poseía pedido de secuestro por parte de las autoridades judiciales de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, por supuesto robo.

