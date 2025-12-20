Buscan a una adolescente de 15 años que está desaparecida en Corrientes

La Policía de Corrientes, informó este sábado que Ramírez Monserrat Milagros, una adolescente de 15 años de edad, está desaparecida desde el viernes.

Según la denuncia radicada por una persona de apellido Aguirre, la menor se había ausentado de su domicilio sin regresar hasta el momento, motivo por el cual se dio inmediata intervención a la Fiscalía de Investigación en turno, iniciándose el protocolo de búsqueda correspondiente.

Características físicas

La adolescente es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,55 metros, tiene tez trigueña, cabello lacio negro con flequillo y ojos marrones.

Vestimenta al momento de ausentarse

Vestía el uniforme de la Escuela Regional, consistente en chomba blanca con el logo de la institución, pollera azul, medias azules y zapatos sin cordones.

Desde la fuerza policial informaron que, más allá de las tareas investigativas y operativos de búsqueda que se encuentran en marcha, se solicita la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que pueda resultar útil para localizar a la menor.

Quienes puedan brindar información pueden comunicarse con la Comisaría Segunda de la Mujer y el Menor al 3794-484651, acercarse a la dependencia policial más cercana, o llamar de forma gratuita al Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.) 911 en Capital y 101 en el interior provincial.