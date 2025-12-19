Rige doble alerta por tormentas fuertes para este fin de semana en Corrientes

Un fin de semana con condiciones meteorológicas adversas se anticipa para gran parte de la región, donde rige una doble alerta por tormentas fuertes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo y naranja que abarcan desde la tarde y noche de este sábado hasta la madrugada y la mañana del domingo. Luego prevén un descenso de temperatura.

Alerta naranja y amarilla

La alerta para el sábado rige a partir de la tarde. Fuente: SMN

Según el informe oficial, las zonas alcanzadas por la alerta amarilla podrían ser afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estos fenómenos estarán acompañados por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de viento de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. En estos sectores se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual.

En tanto, bajo alerta naranja, se prevén tormentas fuertes a localmente severas, con condiciones más intensas. El SMN advirtió sobre ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, fuerte actividad eléctrica, granizo ocasional y lluvias intensas. En estos casos, los acumulados de precipitación podrían ubicarse entre 80 y 110 milímetros, también con chances de superar esos registros en forma localizada.

Para el domingo rige doble alerta para toda la provincia. Fuente: SMN

Además del mal tiempo, el pronóstico anticipa un descenso de las temperaturas máximas a partir del domingo, tras el paso del sistema de tormentas. Ante este escenario, se recomienda a la población extremar las precauciones, evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informados a través de los canales oficiales.