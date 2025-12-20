Valdés lanzó oficialmente el Carnaval de Corrientes 2026: fechas, obras y anuncios clave

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó este viernes el lanzamiento oficial del Carnaval de Corrientes 2026, que se desarrollará del 31 de enero al 28 de febrero, consolidándose como uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de la provincia.

En este marco, el mandatario ratificó el compromiso de continuar con las obras de infraestructura en el Corsódromo “Nolo Alías” e invitó a disfrutar de Corrientes durante el verano “con el chamamé y el carnaval”.

El Gobernador defendió la inversión pública y privada en eventos culturales y turísticos, subrayando que generan puestos de trabajo e ingresos económicos para miles de correntinos. Celebró además que cuatro comparsas y cinco agrupaciones musicales, con más de 3.000 comparseros, sean las encargadas de hacer brillar el Corsódromo durante la temporada.

En ese marco, anunció la continuidad de las obras en el “Nolo Alías” para mejorar la infraestructura y la experiencia tanto de los correntinos como de los turistas. Cabe recordar que recientemente se realizaron importantes trabajos, como nuevas tribunas, palcos, sanitarios, iluminación LED, veredas perimetrales y calzada central, además de nuevas obras ya en marcha vinculadas a accesos, áreas administrativas y servicios.

Durante la presentación se proyectó un video institucional que detalló el cronograma del Carnaval 2026, que incluirá competencia nacional y provincial de comparsas, shows, duelos de baterías y elección de representantes nacionales. Las entradas estarán disponibles a través de carnavalencorrientes.com y de manera presencial en el Centenario Shopping.

El ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, destacó al Carnaval como “el gran evento de la temporada correntina”, resaltando su impacto directo en miles de trabajadores y familias. En tanto, el intendente capitalino Claudio Polich remarcó la importancia del evento como producto cultural y turístico, y llamó a toda la comunidad a acompañar y recibir de la mejor manera a los visitantes.

Por su parte, el director de De la Estrella Producciones, Esteban Centeno, valoró la decisión de provincializar los carnavales y compartió cifras de la edición 2025, que contó con más de 3.400 comparseros y generó empleo directo e indirecto para cientos de personas. Asimismo, adelantó que la edición 2026 contará con mejoras en infraestructura y servicios.

El lanzamiento concluyó con un gran show de bailarines y escuelas de samba de las comparsas Ará Berá, Sapucay, Arandú Beleza y Copacabana, junto a las agrupaciones musicales Samba Total, Imperio Bahiano, Sambanda, Samba Show y Kamandukahia, marcando el inicio oficial de la cuenta regresiva hacia el Carnaval Correntino 2026.