Las noticias más importantes del 20 de diciembre

Santa Lucía: un niño de 4 años fue atacado por un alacrán y permanece internado
Cuatro estudiantes correntinos crearon una innovadora app de viajes
El Gobierno buscará aprobar el Presupuesto el 26 en el Senado
Luego de tres meses hallaron los cadáveres de los primos desaparecidos de Bella Vista
La Municipalidad de Corrientes pagará un bono de $300 mil: cómo será el cronograma
Confirmaron los primeros casos de la gripe H3N2 en la Argentina
Rige doble alerta por tormentas fuertes para este fin de semana en Corrientes
Dictaron prisión preventiva al camionero detenido con droga en el puente Belgrano