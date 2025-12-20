¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

app Alacrán lluvias en Corrientes
app Alacrán lluvias en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Las noticias más importantes del 20 de diciembre

Por El Litoral

Sabado, 20 de diciembre de 2025 a las 07:13

Santa Lucía: un niño de 4 años fue atacado por un alacrán y permanece internado

Cuatro estudiantes correntinos crearon una innovadora app de viajes

El Gobierno buscará aprobar el Presupuesto el 26 en el Senado

Luego de tres meses hallaron los cadáveres de los primos desaparecidos de Bella Vista

La Municipalidad de Corrientes pagará un bono de $300 mil: cómo será el cronograma

Confirmaron los primeros casos de la gripe H3N2 en la Argentina

Rige doble alerta por tormentas fuertes para este fin de semana en Corrientes

Dictaron prisión preventiva al camionero detenido con droga en el puente Belgrano







 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD