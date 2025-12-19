Luego de tres meses hallaron los cadáveres de los primos desaparecidos de Bella Vista

El enigma de los primos desaparecidos el 14 de agosto último después de salir de pesca al Río Paraná en Bella Vista, finalmente se esclareció. Los cuerpos aparecieron semanas atrás en jurisdicción de Reconquista Santa Fe y después de los protocolos de reconocimiento, la familia confirmó que se trataba de Caleb Benjamín González y Fernando Ramón Álvarez, ambos de 23 años.

Los exámenes médicos y forenses revelaron que no tuvieron muerte traumática y que el deceso de los dos fue consecuencia de asfixia por inmersión (ahogamiento).

El primer cadáver hallado fue el de Caleb González, que flotó en el Río Paraná, en las proximidades de la Isla Guaycurú. Un pescador santafesino identificado como Luis Alberto Olivera informó al teléfono de emergencias náuticas 106 sobre el hallazgo.

Los restos presentaban la cabeza y manos en estado de descomposición, y la vestimenta incluía un buzo blanco con capucha cubierto por otro oscuro, doble pantalón, uno corto debajo y otro largo oscuro arriba, y botas de goma.

Una posterior autopsia practicada no reveló signos de violencia física y ratificó que murió ahogado.

Fue el propio padre quien reconoció el cuerpo por un tatuaje que tenía, por lo cual no fue necesario recurrir a una prueba de ADN, según precisaron fuentes policiales.

Días después flotó un segundo cadáver en el Kilómetro 1019, margen derecha del Río Paraná. Se trataría de Fernando Ramón Álvarez, 23, el segundo de los pescadores desaparecidos el pasado 14 de agosto en la zona de la isla Baibiene, ubicada entre los kilómetros 1018 y 1020, margen derecho, jurisdicción de la Comisaría correntina de Cruz de los Milagros.

El cadáver fue recibido en el puerto de Reconquista por personal de la Prefectura Naval y efectivos de la Policía de Investigaciones, y fue depositado en la morgue judicial para la práctica de la autopsia. Los resultados hasta el momento no habrían sido concluyentes, aunque las evidencias recogidas habrían arrojado un alto porcentaje de coincidencias.

Caso

El jueves 14 de agosto de 2025, Caleb Benjamín González y su primo Fernando Ramón Álvarez, ambos de 23 años, salieron a pescar en una embarcación en la ciudad de Bella Vista y no regresaron.

Horas después, otros pescadores que acampaban en la isla Baibiene a la altura del paraje Desmochado, encontraron el bote vacío, sin rastros de sus ocupantes e incluso con el motor en marcha.

Su familia reconoció que en la lancha estaban intactas todas sus cosas, cañas, reeles y demás equipos.

Incluso el Ministerio de Seguridad de la Nación había lanzado una publicación en la cual los ubicaba como personas desaparecidas.