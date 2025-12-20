Valdés encabezó el egreso de 198 nuevos oficiales de la Policía de Corrientes

El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó durante el viernes por la tarde, en el Complejo Formativo Policial del barrio Santa Catalina de la ciudad de Corrientes, el acto de juramento de Fidelidad a la Bandera Nacional, el egreso de la nueva promoción de Oficiales Subayudantes con título de Técnicos en Seguridad Pública y Ciudadana, y la entrega de premios, sables y despachos correspondientes al ciclo lectivo 2025.

Durante la ceremonia, 198 efectivos culminaron su formación en el Instituto Superior de Formación Policial División Escuela de Policía “Gral. José Francisco de San Martín”, iniciando formalmente su carrera dentro de la fuerza provincial.

En su discurso, Valdés destacó el esfuerzo realizado por los nuevos oficiales y el compromiso que asumen al iniciar su trayectoria profesional. “Este es un día anhelado por todos. Luego de esfuerzos y sacrificios han concretado un objetivo personal”, expresó, y remarcó que “el orgullo que hoy sienten es también el orgullo de todos los correntinos por la vocación de servicio que están demostrando”.

El mandatario subrayó además la responsabilidad que implica la función policial: “Hoy inician un camino en el que exponen sus vidas al servicio de otros. No va a ser fácil, pero cuando lleguen los momentos difíciles van a tener este día en el corazón y en la memoria”. En ese sentido, instó a desempeñarse con respeto, responsabilidad y profesionalismo, y aseguró el acompañamiento del Gobierno provincial en materia de capacitación, profesionalización y equipamiento.

Valdés también hizo referencia a los desafíos actuales en seguridad, al advertir que será clave enfrentar el delito y los ciberdelitos, y afirmó que “la ciudadanía demanda una Policía cada vez más preparada y atenta a los riesgos de este nuevo tiempo”.

Inversión en formación policial

Por su parte, el ministro de Seguridad, Adán Gaya, resaltó la trayectoria, disciplina y vocación de servicio de los egresados, y destacó que la formación policial de cuatro años “es una clara decisión política e institucional”. Recordó además que el convenio firmado en 2011 con el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional del Nordeste permitió elevar el nivel académico de la formación policial.

Gaya señaló que el proceso iniciado en junio de 2022 fue “exigente y transformador”, y sostuvo que la beca otorgada durante la cursada “siempre fue entendida como una inversión en el futuro de la seguridad de la provincia”.

Reconocimiento institucional

El jefe de la Policía de Corrientes, Miguel Ángel Leguizamón, expresó que se trata de “un día de orgullo y celebración para la institución”, y destacó que los nuevos oficiales no solo adquirieron conocimientos técnicos y tácticos, sino también valores como la disciplina, la responsabilidad y el respeto por las normas legales vigentes.

Premios y distinciones

Durante el acto se entregaron premios a los mejores promedios de la promoción. El primer promedio general fue para el Oficial Subayudante Jorge Manuel Escalante, quien recibió su sable de manos del Gobernador. El segundo lugar correspondió a Karen Belén Ojeda; el tercero a Nicolás Munilla; el cuarto a César Pereira; y el quinto a Manuel Barboza.

Asimismo, el Premio al Mejor Compañero, elegido por sus pares, fue otorgado a los oficiales Marcela María Safus y Carlos Borda.

La ceremonia concluyó con la entrega conjunta de despachos y sables a todos los oficiales egresados y el retiro de las Banderas de Ceremonia, dando por finalizado el acto oficial.