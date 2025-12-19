Ingrid Jetter asumió como subsecretaria de Seguridad de Corrientes: los ejes de su nueva gestión

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, designó a Ingrid Jetter como nueva subsecretaria de Seguridad de la provincia, quien reemplazará a Osvaldo de los Santos García, quien se desempeñaba en el cargo desde marzo del 2019.

El acto de puesta en funciones se concretó este viernes en la sede de la cartera, donde el ministro Adán Gaya formalizó el nombramiento mediante la entrega del Decreto N.º 58.

Con esta incorporación, el Ejecutivo provincial suma a una figura de trayectoria política para articular las políticas públicas del área. Durante la ceremonia, Gaya le dio la bienvenida a la flamante funcionaria y subrayó que su labor será fundamental para profundizar los ejes trazados por el mandatario provincial en el inicio de esta nueva etapa de gestión.

Los ejes de la nueva gestión

El ministro de Seguridad detalló que Jetter trabajará de manera coordinada con las distintas áreas del ministerio para seguir los lineamientos establecidos por el Gobernador. "Aportaremos juntos al pedido del Gobernador por la seguridad de los correntinos", expresó el titular de la cartera tras la firma de la disposición.

Entre las tareas prioritarias que tendrá la nueva subsecretaria se encuentran:

Articulación con la Policía de Corrientes: coordinación de operativos preventivos y fortalecimiento de la fuerza.

Vínculo con el Servicio Penitenciario: supervisión de las unidades penales y las políticas de reinserción.

Gestión territorial: trabajo conjunto con los municipios para el monitoreo de la seguridad en el interior.

Trayectoria y compromiso

La llegada de Jetter a la Subsecretaría de Seguridad representa una apuesta del Gobierno por fortalecer el equipo de trabajo con perfiles técnicos y políticos. “Tenemos un gran trabajo que realizar”, remarcó Gaya, enfatizando la necesidad de optimizar el servicio que brindan las fuerzas de seguridad en todo el territorio correntino.

La funcionaria asume en un momento estratégico, coincidiendo con el inicio del operativo de seguridad por las fiestas de fin de año y el despliegue del personal en las zonas turísticas de la provincia para la temporada de verano.