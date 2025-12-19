Crisis financiera en Mburucuyá: el Banco de Corrientes confirmó sustracción de chequeras

La Municipalidad de Mburucuyá emitió un alerta tras confirmarse la sustracción de chequeras correspondientes al año 2025, emitidas durante la gestión del exintendente Pablo Kelo Guastavino.

Respuesta del Banco de Corrientes

La información en torno a las cifras la confirmó el Banco de Corrientes: más de 5.850 cheques fueron emitidos durante 2025, y al menos 40 chequeras podrían estar en poder de exfuncionarios.

La actual administración, encabezada por el intendente Edgar Galarza Florentín, asumió el 10 de diciembre y detectó irregularidades financieras.

En esa línea, al menos 2 cheques se cobraron después del 10 diciembre, cuando ya no existía la gestión que los había librado. Lo que genera preocupación por posibles pagos ilegales.

Lo trascendental es que las personas que poseen estas chequeras pueden utilizarlas para supuestos pagos con fechas anteriores al 10 de diciembre, advirtieron desde el municipio.

El informe solicitado al Banco de Corrientes tardó cinco días en ser respondido. La entidad explicó que los cofirmantes de los cheques son el exintendente Kelo Guastavino y su ex secretario de Economía, Francisco Javier Romero. Aunque no se precisó quiénes tienen actualmente las chequeras.

Crisis en la transición

La situación se sumó al problema financiero encontrado por el nuevo equipo: el 16 de diciembre se comunicó que la cuenta municipal estaba sin fondos y la documentación clave no había sido entregada por la gestión anterior

Galarza Florentín anunció que se está elaborando un informe detallado de la situación del municipio. Además, confirmó que su administración evalúa acciones judiciales contra la gestión municipal saliente.